وزارة الرياضة تعلن انتهاء أزمة رحلة الزمالك إلى السنغال

أعلنت وزارة الرياضة انتهاء أزمة رحلة الزمالك إلى السنغال والتي تعطلت بسبب عدم استخراج تصريحات بعبور الطائرة للأجواء الموريتانية.

وكشفت الوزارة في بيان أن محمد منار وزير الطيران المدني أبلغ نظيره أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بانتهاء الأزمة.

وعلم FilGoal.com منذ قليل أن الزمالك سيستقل طائرة في أقرب وقت للسفر من الجزائر إلى السنغال عبر مالي. (التفاصيل)

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة مساء السبت ووصلت الجزائر قبل أن تفاجأ بأزمة عدم وجود تصريح لدخول أجواء موريتانيا.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي مساء الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب مجموعته متساويا مع مولودية الجزائر برصيد نقطة بينما يتصدر الترجي التونسي ورصيده 3 نقاط بعد فوزه على تونجيث بهدفين لواحد في الجولة الأولى.