خبر في الجول – الأزمة انتهت.. بعثة الزمالك تغادر الجزائر إلى السنغال

انتهت أزمة بعثة الزمالك في الجزائر، وغادر الفريق في طريقه إلى السنغال لمواجهة تونجيث.

وعلم FilGoal.com بأن طائرة الزمالك حصلت أخيرا على تصاريح المرور عبر الأجواء المالية، وأقلعت بالفعل من الجزائر في طريقها إلى السنغال.

وكان يفترض أن تتحرك بعثة الزمالك من الجزائر في الواحدة فجر اليوم الأحد إلى السنغال عن طريق موريتانيا، قبل أن تفاجأ البعثة بعدم وجود تصاريح مرور عبر الأجواء الموريتانية.

وبعد محاولات كثيرة، استطاعت وزارة الطيران المدني المصرية، الحصول على تصاريح عبور الطائرة عبر الأراضي المالية بدلا من موريتانيا، لتسافر بعثة الزمالك من طريق مختلف.

طريق طائرة الزمالك من الجزائر إلى السنغال عن طريق مالي سيستغرق خمس ساعات بدلا من ثلاث ساعات فقط كانت ستحتاجهم البعثة في حالة السفر عن طريق موريتانيا.

بعثة الزمالك انطلقت من مصر إلى السنغال مساء أمس السبت، استعدادا لملاقاة تونجيث.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.