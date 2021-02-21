تشكيل أستون فيلا – المحمدي أساسي أمام ليستر.. وتريزيجيه على مقاعد البدلاء
الأحد، 21 فبراير 2021 - 15:07
كتب : FilGoal
أعلن دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهر أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي، بينما يجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.
وعاد المدافع المخضرم إلى التشكيل الأساسي مستغلا غياب ماتي كاش بسبب الإصابة.
وعوّل سميث على الجناح البوركينابي بيرتران تراوري على حساب تريزيجيه.
ويغيب جاك جيريليش نجم أستون فيلا عن اللقاء.
تشكيل أستون فيلا:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
الدفاع: أحمد المحمدي – إزري كونسا – تايرون مينجز – مات تارجت
الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – روز باركلي
الهجوم: بيرتران تراوري – أولي واتكينز – أنور الغازي
ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث، بينما يحتل الفيلانز المركز الثامن.