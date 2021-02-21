وزير الرياضة: أزمة رحلة الزمالك للسنغال في طريقها للحل

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد إن أزمة سفر بعثة الزمالك للسنغال في طريقها للحل.

وأوضح، في بيان نشرته الوزارة، تواصله مع وزيري الطيران المدني والخارجية لحل أزمة عدم السماح لطائرة الزمالك بدخول الأجواء الموريتانية.

وشدد صبحي أن الأزمة في طريقها للحل بعد لجوء مسؤولي الزمالك للوزارة.

وصرح محمد أسامة طبيب الزمالك، الذي سبق الفريق للسنغال، أن البعثة ستطول رحلتها لأنها ستمر عبر مالي بدلا من موريتانيا، وذلك في حواره مع قناة ناديه.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة مساء السبت ووصلت الجزائر قبل أن تفاجأ بأزمة تصريح دخول أجواء موريتانيا.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي مساء الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب مجموعته متساويا مع مولودية الجزائر برصيد نقطة بينما يتصدر الترجي التونسي ورصيده 3 نقاط بعد فوزه على تونجيث بهدفين لواحد في الجولة الأولى.