مران الأهلي - إصلاح الملعب يؤخر الانطلاق.. وموسيماني يجتمع بـ كهربا

رفض بيتسو موسيماني مدرب الأهلي انطلاق مران الفريق اليوم الأحد إلا بعد إصلاح جزء من ملعب جيمخانا في تنزانيا.

وبعد إصلاح مسؤولي الملعب للأرضية انطلق مران الفريق استعدادا لمواجهة مضيفه سيمبا يوم الثلاثاء.

وشمل المران تدريبات بدنية متنوعة للاعبين تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

وعلى هامش المران عقد موسيماني جلسة قصيرة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لتوجيه تعليمات فنية وفقا لما ذكره المركز الإعلامي للأهلي.

وأجرى اللاعبون مباراة تدريبية قوية مدتها 30 دقيقة في ختام المران أوقفها موسيماني عدة مرات لتصحيح الأخطاء.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى في البطولة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا.

وتفوق الأهلي حامل اللقب على ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى.

بينما فاز سيمبا بهدف على مضيفه فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديمقراطية.