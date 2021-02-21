عزل ذاتي لأفراد في جهاز يونايتد قبل ساعات من لقاء نيوكاسل

الأحد، 21 فبراير 2021 - 13:34

كتب : FilGoal

شعار مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي عزل بعض أفراد جهازه الفني واستبدالهم بنيكي بات ومارك ديمبسي اللذين سينضمان للمدرب أولي جونار سولشاير في لقاء اليوم ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب النادي الإنجليزي في بيان "نيكي بات ومارك ديمبسي سينضمان لجهاز سولشاير في لقاء اليوم بسبب حاجة بعض عناصر الجهاز للعزل الذاتي".

وقالت تقارير إنجليزية إن فردا في جهاز يونايتد تبين إصابته بفيروس كورونا قبل ساعات من المباراة.

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ويستضيف فريق الشياطين الحمر نادي نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد.

ويأمل يونايتد العودة لسكة الانتصارات في البطولة بعد تعادلين أمام إيفرتون ووست هام يونايتد.

ويحتل يونايتد وصافة الترتيب مبتعدا بعشر نقاط عن جاره مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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