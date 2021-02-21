عزل ذاتي لأفراد في جهاز يونايتد قبل ساعات من لقاء نيوكاسل

أعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي عزل بعض أفراد جهازه الفني واستبدالهم بنيكي بات ومارك ديمبسي اللذين سينضمان للمدرب أولي جونار سولشاير في لقاء اليوم ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب النادي الإنجليزي في بيان "نيكي بات ومارك ديمبسي سينضمان لجهاز سولشاير في لقاء اليوم بسبب حاجة بعض عناصر الجهاز للعزل الذاتي".

وقالت تقارير إنجليزية إن فردا في جهاز يونايتد تبين إصابته بفيروس كورونا قبل ساعات من المباراة.

ويستضيف فريق الشياطين الحمر نادي نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد.

ويأمل يونايتد العودة لسكة الانتصارات في البطولة بعد تعادلين أمام إيفرتون ووست هام يونايتد.

ويحتل يونايتد وصافة الترتيب مبتعدا بعشر نقاط عن جاره مانشستر سيتي.