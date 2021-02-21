راشفورد: نسير في الطريق الصحيح مع سولشاير ولكن

الأحد، 21 فبراير 2021 - 12:43

كتب : FilGoal

راشفورد يحتفل بهدف مانشستر يونايتد الأول في ليستر سيتي

يعتقد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

وقال راشفورد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا بالتأكيد، إذا نظرنا إلى الفريق عندما تولى سولشاير المسؤولية لأول مرة كمدرب وكيف كان الأداءً".

وأضاف "حتى عندما كنا نفوز بالمباريات في ذلك الوقت، ربما لم تكن هذه هي الطريقة التي كنا نرغب جميعًا في الفوز بها".

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وتابع "لقد خطونا خطوات كبيرة إلى الأمام، لكن الرسالة لا تزال كما هي. لا يزال أمامنا العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها في الاتجاه الصحيح".

وأكمل "يركز الجميع على ذلك، وفي النهاية، نريد أن نبدأ في الفوز بالبطولات الكبيرة والفوز بالمباريات الكبيرة، أكثر مما فعلنا".

ويستقبل مانشستر يونايتد وصيف الدوري الإنجليزي ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

وشدد راشفورد "نتوقع أن تكون مباراة صعبة يوم الأحد ونأمل أن نجد طريقة للفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث".

ويحتل نيوكاسل المركز 17 في جدول الدوري، رغم ذلك أوضح راشفورد "لا توجد فرق ضعيفة في الدوري الإنجليزي".

وأتم "هناك فرق تمر بفترات سيئة، تتراجع في المستوى أو لا تحقق نتائج جيدة، فريق نيوكاسل يلعب كرة قدم جيدة".

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد
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