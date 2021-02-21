رئيس سيمبا لـ في الجول: مواجهة الأهلي مثل "الحرب" بالنسبة لنا

الأحد، 21 فبراير 2021 - 12:20

كتب : محمد عبد العظيم

جونيور أجايي - الأهلي - سيمبا

شبه سالم عبد الله رئيس نادي سيمبا، مواجهة الأهلي بـ "الحرب".

الأهلي يحل ضيفا على سيمبا مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سالم عبد الله في تصريحات لـFilGoal.com: "مواجهة الأهلي كبيرة، هو فريق كبير ولديه خبرات اللعب في إفريقيا".

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وأضاف "هى مباراة كـ الحرب بالنسبة لنا، لأنها مباراة كبيرة مثل أي مواجهة نلعبها ضد أي فريق كبير".

رئيس النادي أتبع "لدينا طموح لتحقيق نجاحات كثيرة على المستوى القاري في المستقبل".

وأتم "نحمس لاعبينا لتحقيق الفوز، وهو هدفنا من المباراة حتى نتقدم خطوة للأمام للتأهل للدور المقبل".

الأهلي فاز على المريخ بثلاثية في الجولة الأولى، فيما فاز سيمبا على فيتا كلوب الكونغولي.

في إفريقيا الأهلي سيمبا
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