سفيرة مصر بـ السنغال: بعثة الزمالك عالقة في الجزائر

كشفت نهى خضر سفير مصر في السنغال عن عدم وصول بعثة الزمالك حتى الآن، وإن الفريق عالق في الجزائر.

وقالت نهى خضر سفيرة مصر في السنغال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بعثة الزمالك لم تصل السنغال حتى الآن، ويتواجدون في الجزائر بسبب عدم امتلاك تصاريح مرور عبر الأجواء الموريتانية".

وأضافت "نتواصل معهم، وهم يحاولون استخراج تراخيص عبور عبر الأجواء المغربية".

السفيرة شرحت سبب المشكلة "شركة الطيران تكون مسؤولة عن استخراج تصاريح السفر عبر كل الدول التي ستمر بها الطائرة".

واستمرت "الطائرة هبطت في الجزائر للتزود بالوقود، لكنهم فوجئوا فور الوصول للحدود الموريتانية بعدم وجود تصاريح عبور عبر الأجواء الموريتانية، وحاليا يحاولون الحل بالمرور من جهة المغرب".

نهى خضر / سفيرة مصر بالسنغال تعلن عدم وصول بعثة الزمالك حتى الآن.. وحالياً الفريق بالجزائر وليس لديهم تصريح لدخول الأجواء المورتيانية#ONTime_Sports#BE_ONTIME pic.twitter.com/Nc3DE4fCDZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 21, 2021

بعثة الزمالك انطلقت من مصر إلى السنغال مساء أمس السبت، استعدادا لملاقاة تونجيث.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.