مدرب الأهلي: لمباراة سيمبا عوامل تزيد صعوبتها
الأحد، 21 فبراير 2021 - 11:40
كتب : حسام نور الدين
تحدث سامي قمصان مدرب الأهلي عن العوامل التي تزيد من صعوبة مباراة الفريق أمام سيمبا، موضحا جاهزية الفريق التامة للقاء.
وقال سامي قمصان مدرب الأهلي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "سيمبا اختلف عن المواسم الماضية وأصبح مميزا، وحقق فوزا مهما في مباراته الأولى أمام فيتا كلوب، وهو يتمتع بمؤازرة جماهيرية كبيرة علي ملعبه، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 30 ألف متفرج في مواجهة الأهلي".
وأضاف "هناك عوامل أخرى كثيرة يواجهها الأهلي تزيد من صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني، خاصة درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة للغاية، وهذا ما نسعى لتفاديه بالحضور مبكرا إلى تنزانيا؛ للتعايش مع الأجواء وحالة الطقس المختلف تماما عن القاهرة".
مدرب الأهلي أكمل "الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يضع جوانب من التكتيك والفنيات لتقسيم المباراة على فترات لتفادي متغيرات الطقس".
واستمر "جميع اللاعبين جاهزين للمباراة، خصوصا أن التحضير بدأ مبكرا بدراسة سيمبا التنزاني من خلال الفيديو".
وعن الغيابات التي يواجهها الأهلي، أكد قمصان "الجهاز الفني لديه ثقة في كافة عناصر الفريق، وهذا ما ظهر في مباراة المريخ السوداني الأخيرة في دور المجموعات".
واختتم "الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا، لاسيما أن قدر لاعبي نادي القرن هو المنافسة دائما للفوز والتتويج، وتحقيق طموحات جماهير النادي التي باتت تبحث عن النجمة الإفريقية العاشرة حاليا".
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.