مدرب الأهلي: لمباراة سيمبا عوامل تزيد صعوبتها

الأحد، 21 فبراير 2021 - 11:40

كتب : حسام نور الدين

سامي قمصان - كافين جونسون - بيتسو موسيماني - الأهلي

تحدث سامي قمصان مدرب الأهلي عن العوامل التي تزيد من صعوبة مباراة الفريق أمام سيمبا، موضحا جاهزية الفريق التامة للقاء.

وقال سامي قمصان مدرب الأهلي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "سيمبا اختلف عن المواسم الماضية وأصبح مميزا، وحقق فوزا مهما في مباراته الأولى أمام فيتا كلوب، وهو يتمتع بمؤازرة جماهيرية كبيرة علي ملعبه، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 30 ألف متفرج في مواجهة الأهلي".

وأضاف "هناك عوامل أخرى كثيرة يواجهها الأهلي تزيد من صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني، خاصة درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة للغاية، وهذا ما نسعى لتفاديه بالحضور مبكرا إلى تنزانيا؛ للتعايش مع الأجواء وحالة الطقس المختلف تماما عن القاهرة".

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مدرب الأهلي أكمل "الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يضع جوانب من التكتيك والفنيات لتقسيم المباراة على فترات لتفادي متغيرات الطقس".

واستمر "جميع اللاعبين جاهزين للمباراة، خصوصا أن التحضير بدأ مبكرا بدراسة سيمبا التنزاني من خلال الفيديو".

وعن الغيابات التي يواجهها الأهلي، أكد قمصان "الجهاز الفني لديه ثقة في كافة عناصر الفريق، وهذا ما ظهر في مباراة المريخ السوداني الأخيرة في دور المجموعات".

واختتم "الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا، لاسيما أن قدر لاعبي نادي القرن هو المنافسة دائما للفوز والتتويج، وتحقيق طموحات جماهير النادي التي باتت تبحث عن النجمة الإفريقية العاشرة حاليا".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الأهلي سيمبا
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