تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 21 فبراير 2021 - 11:39

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون - محمد صلاح

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك إيفرتون، كما واصل فريقه تكبد الخسائر في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 25 من المسابقة والتي انتهت بخسارة الحمر 0-2.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إيفرتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة
أسطورة ليفربول: منافسة صلاح وماني؟ لا وجود لذلك في كرة القدم مؤتمر كلوب: صلاح ينال الاحترام والثناء اللازمين في ليفربول.. وأليسون بشر مثل الجميع فيرديناند: صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي صلاح ينافس هالاند ومبابي على جائزة أفضل لاعب في جولة دوري الأبطال

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ترينت ألكسندر أرنولد، فوصل متوسط تقييمه لـ5.8 درجة من عشرة.

توقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري بالخسارة أمام إيفرتون.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يواجه أرسنال يوم الأحد.

ويستعد ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

محمد صلاح ليفربول إيفرتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الأهلي: لمباراة سيمبا عوامل تزيد صعوبتها 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومينيجيه عن تجديد عقد سولي: سنرى.. بايرن تأثر ماليا بأزمة كورونا 19 دقيقة | الدوري الألماني
أنشيلوتي: أخيرا فاز إيفرتون في أنفيلد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: ندرك صعوبة لقاء سيمبا.. ولم نتلق إخطارا بشكوى من المريخ 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كافاني: شغوف بتجربتي في مانشستر يونايتد 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الأهلي يكشف موعد انتظام معلول في التدريبات.. وموقف طاهر ومروان محسن 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد سمير: كنت أبكي كلما مررت أمام الزمالك.. والآن أفضل الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك