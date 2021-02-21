تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك إيفرتون، كما واصل فريقه تكبد الخسائر في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 25 من المسابقة والتي انتهت بخسارة الحمر 0-2.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إيفرتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ترينت ألكسندر أرنولد، فوصل متوسط تقييمه لـ5.8 درجة من عشرة.

توقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري بالخسارة أمام إيفرتون.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يواجه أرسنال يوم الأحد.

ويستعد ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.