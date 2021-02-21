رومينيجيه عن تجديد عقد سولي: سنرى.. بايرن تأثر ماليا بأزمة كورونا

قال كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ ونجمه السابق أن النادي لم يحسم موقفه بعد من تجديد عقد المدافع نيكلاس سولي.

نيكلاس سولي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وصرح رومينيجه لقناة ZDF:"نريد أفضل لاعبي منتخب ألمانيا في بايرن. عقد نيكلاس ممتد لعام آخر".

وواصل "سنناقش الأمر وندرسه برمته في الصيف. فيروس كورونا أضر بايرن من الناحية الاقتصادية".

وأتم "لو وصلنا لحل، سنكون سعداء بتجديد العقد، لكن هذا ممكن في ظل ظروف معينة".

وينتهي عقد سولي (25 عاما) مع بايرن في 2022.

وقالت تقارير إن تشيلسي الإنجليزي يراقب موقف اللاعب من بايرن تحسبا للتعاقد معه.

ويلعب سولي في بايرن منذ 2017 حين رحل عن هوفنهايم مقابل 20 مليون يورو.

وشارك سولي في 125 مباراة مع بايرن وسجل 6 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بـ11 لقبا.