عبد الحفيظ: ندرك صعوبة لقاء سيمبا.. ولم نتلق إخطارا بشكوى من المريخ
الأحد، 21 فبراير 2021 - 11:15
كتب : حسام نور الدين
نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وصول أي إخطار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن ورود شكوى من المريخ السوداني تتعلق بمباراة الفريقين.
الأهلي فاز على المريخ بثلاثية في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويستعد الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "سنخوض مواجهة صعبة أمام سيمبا، وهو فريق قوي ومنظم ويتمتع بجماهيرية كبيرة في بلاده، لكننا نثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، التي يبحث فيها الفريق عن حسم صدارة المجموعة".
وأضاف "سيمبا يتمتع بقدرات فنية عالية هذا الموسم، وحقق فوزا مهما خارج ملعبه في المباراة الأولى من منافسات دوري المجموعات، ونحن نضع ذلك في اعتبارنا، وقام الجهاز الفني بدراسة الفريق بشكل جيد خلال الأيام الماضية".
عبد الحفيظ أتبع "سيمبا استعد لمواجهة الأهلي بشكل جيد، من خلال الدخول في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي، فضلا عن الدعم الجماهيري الضخم المتوقع حضوره، وكلها عوامل تزيد من صعوبة هذه المباراة".
واستكمل "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي في التعامل مع ظروف المباراة؛ سواء من حيث قوة المنافس أو متغيرات الطقس وارتفاع الرطوبة، ونحن نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ومميزة في مشوار البحث عن صدارة المجموعة".
مدير الكرة استمر "مباراة سيمبا التنزاني من أهم مباريات المجموعة، ونأمل أن يكون التوفيق حليفا للاعبين والجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية".
وأتم "لم نتلق أي إخطار أو شكوى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تتعلق بمباراة المريخ السوداني الأخيرة، وعلاقتنا بـ المريخ تاريخية، وكذلك العلاقات المتميزة بين مصر والسودان بشكل عام".
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.