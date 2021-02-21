كافاني: شغوف بتجربتي في مانشستر يونايتد

الأحد، 21 فبراير 2021 - 11:01

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد فولام

قال إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد إنه سعيد باللعب في النادي الإنجليزي الذي انضم له مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وصرح اللاعب المنتمي لأوروجواي لموقع يونايتد قائلا:"أتعرف على النادي أكثر مع الوقت، أحب وجودي في غرفة ملابس مع هؤلاء اللاعبين وهؤلاء المهاجمين وهؤلاء اللاعبين الصغار، شغوف بذلك".

وواصل كافاني (34 عاما) "بالنسبة لشخص كبير في السن، ترى أشياء ربما اللاعبين الصغار لا يدركونها. أنا هنا لتقديم أفضل ما لدي ولإبداء رأيي في أمور من حين لآخر".

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واستمر اللاعب الأسبق لنابولي "لا أحب النصح فقط. أفضل الدعم والمساعدة. أحب تقديم أفضل ما لدي. لو أراد شخص طرح أمر ما على سبيل المثال، أمر فعلته أنا، لا أمانع أبدا".

وشارك كافاني في 24 مباراة مع يونايتد وسجل 7 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويمتد عقد كافاني مع فريق الشياطين الحمر إلى يونيو المقبل وللنادي الحق في تمديده لموسم إضافي.

كافاني مانشستر يونايتد
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