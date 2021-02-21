كافاني: شغوف بتجربتي في مانشستر يونايتد

قال إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد إنه سعيد باللعب في النادي الإنجليزي الذي انضم له مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

إدينسون كافاني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وصرح اللاعب المنتمي لأوروجواي لموقع يونايتد قائلا:"أتعرف على النادي أكثر مع الوقت، أحب وجودي في غرفة ملابس مع هؤلاء اللاعبين وهؤلاء المهاجمين وهؤلاء اللاعبين الصغار، شغوف بذلك".

وواصل كافاني (34 عاما) "بالنسبة لشخص كبير في السن، ترى أشياء ربما اللاعبين الصغار لا يدركونها. أنا هنا لتقديم أفضل ما لدي ولإبداء رأيي في أمور من حين لآخر".

واستمر اللاعب الأسبق لنابولي "لا أحب النصح فقط. أفضل الدعم والمساعدة. أحب تقديم أفضل ما لدي. لو أراد شخص طرح أمر ما على سبيل المثال، أمر فعلته أنا، لا أمانع أبدا".

وشارك كافاني في 24 مباراة مع يونايتد وسجل 7 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويمتد عقد كافاني مع فريق الشياطين الحمر إلى يونيو المقبل وللنادي الحق في تمديده لموسم إضافي.