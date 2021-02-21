طبيب الأهلي يكشف موعد انتظام معلول في التدريبات.. وموقف طاهر ومروان محسن

الأحد، 21 فبراير 2021 - 10:55

كتب : حسام نور الدين

علي معلول

أوضح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، موعد انتظام علي معلول ظهير أيسر الفريق في التدريبات، وموقف الثنائي مروان محسن، وطاهر محمد طاهر.

وقال أبو عبلة في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "معلول سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بداية من الخميس المقبل ولمدة 48 ساعة، وينتظم بعدها بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الجماعية".

واستمر "اللاعب سيكون جاهزا للمباريات بعد لقاء سيمبا المقبل".

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كان علي معلول قد غاب عن مباراتي بالميراس في كأس العالم للأندية، والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة أمام بايرن ميونيخ.

وعن طاهر، قال أبو عبلة أتابع الحالة الطبية للاعب طاهر محمد طاهر المتواجد في القاهرة، ويغيب عن مواجهة سيمبا التنزاني؛ بسبب شكواه من شد في العضلة الضامة".

وأوضح "طاهر محمد طاهر بات في المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الخميس المقبل".

يذكر أن طاهر محمد طاهر غاب عن مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني؛ بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأخيرا، كشف أبو عبلة بأن مروان محسن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات لمواجهة سيمبا التنزاني,

وقال أبو عبلة "مروان محسن خضع لفحص طبي أكد تحسن حالته وقدرته على المشاركة في مران اليوم".

ولم يستكمل مروان محسن مران الفريق أمس السبت بسبب شكواه من آلام في القدم بسبب كدمه تعرض لها اللاعب.

و يخوض الأهلي مرانه الثاني في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جيمخانا في دار السلام بتنزانيا.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني والمحدد لها الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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