زيدان: لن نغامر بـ بنزيمة أمام أتالانتا.. إنه ليس نهائي دوري الأبطال

شدد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد على عدم رغبته في المخاطرة بلاعبه كريم بنزيمة أمام أتالانتا.

ريال مدريد حقق فوزا صعبا على بلد الوليد بهدف دون رد في الجولة 24 من الدوري الإسباني، قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء.

وقال زيدان:"إنه انتصار آخر يساوي 3 نقاط مهمة من ملعب مُعقّد، حققنا نتيجة جيدة، قاتلنا، وحافظنا على نظافة شباكنا".

وأضاف: "كانت مباراة صعبة والفوز بها لم يكن سهلا، علينا القتال حتى نفوز خصوصا مع الغيابات العديدة التي نعاني منها، لم نمتلك إلا 11 لاعبا بالإضافة إلى كورتوا، والبقية من الناشئين. أنا سعيد من أجل كل اللاعبين، تدربنا بشكل مميز طوال الأسبوع واليوم حصدنا".

وتابع: "كاسيميرو لاعب مهم في الكرات الثابتة، لدينا 3 أو 4 لاعبين يجيدون ألعاب الهواء وكاسيميرو أحدهم، أنا سعيد بهدفه وبالانتصار بعد فترة صعبة للغاية، علينا المواصلة على ذلك".

وأوضح بشأن التعديل التكتيكي الذي أجراه في الشوط الثاني: "كاسيميرو تحوّل ليكون قلب دفاع ثالث قبل أن نسجل الهدف حتى ينطلق لوكاس وميندي على الأطراف أكثر".

وتحدث عن إصابة كريم بنزيمة: "لن نغامر بـ بنزيمة، فالموسم لا يزال طويلا وأمامنا الكثير من المباريات. لو كان سليما سيلعب، لو لم يكن سليما لن يلعب".

وأتبع: "لن نغامر أبدا بأي لاعب، ربما كان ليشارك لو أنها مباراة نهائي دوري الأبطال، أو المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني. لكن ينقصنا الكثير من المباريات".

وأوضح: "سنقيّم حالته غدا بعد أن يخضع لفحص طبي جديد".

وأكد: "لا يمكن أن نفعل شيئا حيال الإصابات، لسنا سعداء بالطبع بما يحدث لنا، لكن هناك الكثير من الفرق تعاني من الإصابات. نأمل أن نستعيد لاعبينا المصابين قريبا".

وأضاف: "ليس هناك مباريات سهلة وبلد الوليد في حاجة إلى نقاط. سنحتاج إلى تقديم أقصى ما لدينا في كل المباريات حتى نهاية الموسم، ندرك ذلك بالفعل".

وأتم: "أعتقد أن الفريق بخير قبل مواجهة أتالانتا، نمر بفترة استقرار في النتائج ولم نتلق أهدافا لـ 3 مبارايت متتالية، الفريق يدافع جماعيا، وعندما نمتلك الكرة ندرك أننا قادرين على خلق الخطر. سنرتاح جيدا ونبدأ الإعداد لمباراة الأربعاء بأفضل طريقة ممكنة".







































وسجّل كاسيميرو هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، ويقلّص الفارق مع أتليتكو مدريد المتصدر بـ 55 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيد كتيبة الروخيبلانكوس التي تعثرت بالهزيمة أمام ليفانتي في وقتٍ سابق من السبت.

في المقابل تجمّد رصيد بلد الوليد عند 21 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير- وازداد وضعه تعقيدا.

ليكون ريال مدريد قد حقق فوزه الرابع على التوالي بالدوري الإسباني وعاد بقوة لسباق الصراع على اللقب.

ويستعد ريال مدريد للحلول ضيفا على أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وأكمل ريال مدريد 3 مباريات متتالية دون تلقي أهداف لأول مرة في موسم 2020\2021، والفضل في الأساس يرجع لـ تيبو كورتوا حارس المرمى ورجل المباراة بتصدياته الحاسمة.

وأكمل بلد الوليد 7 مباريات متتالية دون فوز، فيما حقق فوزا وحيدا عموما بآخر 11 جولة.

وتواصل سجل بلد الوليد السيئ في مواجهة ريال مدريد، إذ فاز مرة واحدة في آخر 22 مواجهة بين الفريقين.

كما عجز سيرخيو جونزاليس المدير الفني لـ بلد الوليد عن تحقيق فوزه الأول أمام ريال مدريد، فتعادل مرة وخسر في 8 مناسبات.

في المقابل، خاض زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد مباراته رقم 300 بمسيرته التدريبية، منها 57 مع ريال مدريد كاستيا، و243 مع ريال مدريد.