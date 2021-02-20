مصدر من كاف لـ في الجول: حكم غاني لمباراة الزمالك وتونجيث بدلا من البوروندي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعديل طاقم حكام مباراة تونجيث والزمالك.

الزمالك يواجه تونجيث يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "دانيال لاريا الحكم الغاني، حكما لمباراة تونجيث والزمالك بدلا من باسيفيك ندابيهاوينيمانا البوروندي".

وأضاف "أخطرنا الفريقين بذلك منذ 9 فبراير الجاري".

وعن سبب التغيير رد المصدر "أحيانا يحدث تغييرات في أطقم حكام المباريات بسب بظروف الحكام سواء للسفر أو غير ذلك".

وسيكون داييل لاريا حكما لمباراة تونجيث والزمالك، ويعاونه باول كودزو أتيماكا، وباتريك بابالا، وأداري عبد اللطيف الغانيين.

وسيكون لويس مانويل كارفالي المراقب الكاب فيردي، مراقبا للمباراة.

دانييلا لاريا أدار من قبل مباراة 3 مباريات للفرق المصرية، منهم مباراتين للزمالك. تعادل مع نصر حسين داي سلبيا، وفاز على جور ماهيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الكونفدرالية الإفريقية للموسم قبل الماضي.

صاحب الـ 34 عاما قاد أيضا مباراة سونيديب والأهلي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، وفاز الأهلي بهدف خار الأرض.

يذكر أن الزمالك تعادل مع تونجيث في الجولة الأولى من البطولة بدون أهداف، فيما فاز الترجي على تونجيث بهدفين مقابل هدف في تونس.