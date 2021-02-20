بيان رسمي - الزمالك لاتحاد اليد: استكمال دوري الموسم الماضي أو إعلان تتويجنا باللقب

خاطب نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة اليد في بيان رسمي من أجل استكمال منافسات الموسم الماضي أو إعلان النادي بطلا لدوري موسم 2019-2020.

ويتبقى جولتان في منافسات الدوري المصري لكرة اليد، ويتصدر الزمالك المسابقة قبل مواجهتي سبورتنج والأهلي.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

- طبقا لتعليمات الدولة باستكمال المسابقات الرياضية في جميع الألعاب للموسم الرياضي 2019 -2020 تم استكمال جميع المسابقات وتحديد الأبطال في جميع الألعاب عدا بطولتي دوري المحترفين لكرة اليد والباقي له مباراتين فقط وكذا مباريات قبل نهائي كأس مصر والنهائي.

- تمت مخاطبة الاتحاد بشأن استكمال المسابقات حيث أن نادي الزمالك هو الأول في بطولة الدوري ويتبقى له مباراتين وايضا يتواجد في نصف نهائي كأس مصر.

- تم تحديد المباريات من قبل الاتحاد ولكن تم التأجيل مرة أخرى بسبب إقامة بطولة العالم لليد في مصر.

- كان نادي الزمالك على قدر المسؤولية فقد لعب جميع المسابقات في جميع الألعاب وفي جميع الأعمار دون أي احتجاج تماشيا مع سياسة الدولة في استكمال المسابقات بالإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا.

لذا نرجو من سيادتكم استكمال المسابقات خاصة أن هذه المسابقات هي بداية العبور إلى بطولات إفريقيا وبطولة العالم:

1- استكمال بطولة الدوري موسم 2019 - 2020 (مباراتي سبورتنج والأهلي) بقائمة اللاعبين لذات الموسم وفي حال عدم استكمال المسابقة يتم إعلان أن نادي الزمالك هو البطل.

2- احتفاظ نادي الزمالك بحقه في استكمال بطولة كأس مصر لنفس الموسم والتي وصلت إلى مرحلة الدور قبل النهائي على أن تكون بنفس القائمة وبذلك يكون الموسم قد استكمل بناء على قرارات الدولة في هذا الشأن.