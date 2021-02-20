لاعب تونجيث لـ في الجول: نعرف صعوبة مواجهة الزمالك.. سنلعب على الفوز

السبت، 20 فبراير 2021 - 22:07

كتب : محمد عبد العظيم

تونجيث السنغالي

اعترف بابي ماليك ندوي لاعب تونجيت السنغالي بصعوبة مواجهة الزمالك.

الزمالك يواجه تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ماليك ندوي في تصريحات لـFilGoal.com: "مواجهة الزمالك صعبة. نعرف من هو الزمالك وشاهدنا بعض المباريات له".

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وأضاف "سنلعب على الفوز، خاصة بعد الخسارة من الترجي في المباراة الأولى".

ماليك أتبع "لذلك نريد أن نستفيد من اللعب على أرضنا في مباراة الثلاثاء".

مهاجم تونجيث أتم "في تلك المباريات لابد أن تكون في كامل تركيزك ولا تخطيء، ولا تخسر الكرة حتى لا تستقبل الأهداف".

صاحب الـ17 عاما شارك لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا خلال مباراة الترجي السابقة.

يذكر أن الزمالك تعادل مع تونجيث في الجولة الأولى من البطولة بدون أهداف، فيما فاز الترجي على تونجيث بهدفين مقابل هدف في تونس.

ويشارك تونجيث في مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

في إفريقيا تونجيث الزمالك
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