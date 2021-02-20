استبعاد محمد صبحي من قائمة الإسماعيلي بسبب الإصابة

السبت، 20 فبراير 2021 - 21:07

كتب : ياسر الشريف

محمد صبحي - الإسماعيلي

استبعد الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش محمد صبحي حارس المرمى بسبب الإصابة.

محمد صبحي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويواجه الإسماعيلي فريق إنبي غدا الأحد على استاد الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

وكشف الجهاز الفني استبعاد محمد صبحي بسبب تعرض اللاعب لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

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ويعتمد الإسماعيلي على محمد فوزي في التشكيل الأساسي للفريق، وكان الدراويش قد خسروا أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في الدقائق الأخيرة.

وشهدت قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي عودة أحمد مدبولي ومصطفى فارس.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من 12 مباراة.

وجاءت قائمة الدروايش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي

الدفاع: محمد هاشم - رضوان شريفي - أحمد كاستيلو - مصطفى الزناري - مروان الصحراوي.

الوسط: عماد حمدي - أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمد حسن - نادر رمضان - محمد عادل - عمر الوحش - أري بابل -مصطفى فارس - زياد طارق - محمد صادق.

الهجوم: شيلونجو - فخر الدين بن يوسف.

الإسماعيلي محمد صبحي
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