قائمة بيراميدز - عودة الشناوي واستمرار غياب فتحي والسعيد استعداد لمواجهة راسينج

السبت، 20 فبراير 2021 - 19:42

كتب : FilGoal

راسينج كلوب - بيراميدز (من حساب بيراميدز على تويتر)

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في غياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

ويستمر غياب عبد الله السعيد وأحمد فتحي بسبب الإصابة بينما عاد أحمد الشناوي حارس المرمى.

ويستضيف بيراميدز فريق راسينج كلوب في السادسة مساء غدا الأحد على استاد الدفاع الجوي.

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وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي

في الكونفدرالية بيراميدز راسينج
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