انتهت في إنجلترا - ليفربول (0)-(2) إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، في دربي مدينة ميرسيسايد الذي يقام بملعب أنفيلد.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز إيفرتون بثنائية دون رد

ق 83: جووووووووول سيجوردسون والثاني

ق 80: ركلة جزاء لإيفرتون بعد عرقلة لوين من قبل أرنولد

ق 69: بيكفورد يتألق أمام صلاح وينقذ فرصة خطيرة

ق 63: نزول شاكيري بدلا من جونز

ق 62: نزول كالفيرت لوين بدلا من جيمس رودريجيز

ق 58: نزول سيجوردسون بدلا من أندري جوميز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف دون رد

ق 33: عرضية خطيرة من لوكاس ديني ورأسية من كولمان يبعدها أليسون

ق 29: خروج هيندرسون ونزول ناثينيال فيليبس

ق 27: إصابة هيندرسون

ق 20: تسديدة قوية من هيندرسون وبيكفورد يتألق

ق 19: فيرمينو يخترق دفاع إيفرتون ويهدر فرصة خطيرة

ق 8: عرضية خطيرة من ماني يبعدها الحارس بيكفورد

ق 3: جووووووول ريتشارليسون والأول

انطلاق المباراة