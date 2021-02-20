انتهت في إنجلترا - ليفربول (0)-(2) إيفرتون

السبت، 20 فبراير 2021 - 19:16

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، في دربي مدينة ميرسيسايد الذي يقام بملعب أنفيلد.

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نهاية المباراة بفوز إيفرتون بثنائية دون رد

ق 83: جووووووووول سيجوردسون والثاني

ق 80: ركلة جزاء لإيفرتون بعد عرقلة لوين من قبل أرنولد

ق 69: بيكفورد يتألق أمام صلاح وينقذ فرصة خطيرة

ق 63: نزول شاكيري بدلا من جونز

ق 62: نزول كالفيرت لوين بدلا من جيمس رودريجيز

ق 58: نزول سيجوردسون بدلا من أندري جوميز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف دون رد

ق 33: عرضية خطيرة من لوكاس ديني ورأسية من كولمان يبعدها أليسون

ق 29: خروج هيندرسون ونزول ناثينيال فيليبس

ق 27: إصابة هيندرسون

ق 20: تسديدة قوية من هيندرسون وبيكفورد يتألق

ق 19: فيرمينو يخترق دفاع إيفرتون ويهدر فرصة خطيرة

ق 8: عرضية خطيرة من ماني يبعدها الحارس بيكفورد

ق 3: جووووووول ريتشارليسون والأول

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي إيفرتون
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