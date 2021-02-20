تشكيل دربي ميرسيسايد - صلاح يقود ليفربول.. ورودريجيز في هجوم إيفرتون

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بـ محمد صلاح أساسيا في مواجهة إيفرتون.

ويلعب ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، في دربي مدينة ميرسيسايد الذي يقام بملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: ترينت أرنولد – أوزان كاباك – هيندرسون – أندرو روبيرتسون.

الوسط: فينالدوم – جونز – تياجو ألكانتارا

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

على الجانب الآخر جاء تشكيل إيفرتون الذي يعتمد عليه كارلو أنشيلوتي كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: شيموس كولمان - هولجيت – مايكل كين – لوكاس ديني.

الوسط: بين جودفري – عبد الله دوكوري – توم دايفز.

الهجوم: أندري جوميز – ريتشارليسون – جيمس رودريجيز.

وعاد دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون مرة أخرى بعد غياب بسبب الإصابة، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، ويأتي إيفرتون في المركز السابع برصيد 37 نقطة.