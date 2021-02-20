تشكيل دربي ميرسيسايد - صلاح يقود ليفربول.. ورودريجيز في هجوم إيفرتون

السبت، 20 فبراير 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون - مايكل كين

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بـ محمد صلاح أساسيا في مواجهة إيفرتون.

ويلعب ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، في دربي مدينة ميرسيسايد الذي يقام بملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

أخبار متعلقة
عاد المُنقِذ لينتشلهم من الحضيض.. إلتشي ينهي سلسلته الكارثية وينتصر على إيبار مؤتمر بيولي: سنلعب الدربي للفوز.. وأحترم لوكاكو لكنني أفضل إبراهيموفيتش ركلة ماونت تلغي رائعة مينامينو.. التعادل يوقف سلسلتي ساوثامبتون وتشيلسي

المرمى: أليسون.

الدفاع: ترينت أرنولد – أوزان كاباك – هيندرسون – أندرو روبيرتسون.

الوسط: فينالدوم – جونز – تياجو ألكانتارا

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

على الجانب الآخر جاء تشكيل إيفرتون الذي يعتمد عليه كارلو أنشيلوتي كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: شيموس كولمان - هولجيت – مايكل كين – لوكاس ديني.

الوسط: بين جودفري – عبد الله دوكوري – توم دايفز.

الهجوم: أندري جوميز – ريتشارليسون – جيمس رودريجيز.

وعاد دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون مرة أخرى بعد غياب بسبب الإصابة، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، ويأتي إيفرتون في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

ليفربول محمد صلاح إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل دربي ميرسيسايد - صلاح يقود ليفربول.. ورودريجيز في هجوم إيفرتون 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاتح تريم: علينا أن نٌشعر مصطفى محمد بالاستقرار والانتماء لـ جالاتا سراي 33 دقيقة | المحترفون
شباك "سبايدرمان" تصطاد سامبدوريا.. لاتسيو يستعد لـ بايرن بفوز صغير 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان يواصل تزعمه لمجموعة الصعيد 49 دقيقة | مصر
استراحة الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. نهاية الشوط الأول ساعة | المحترفون
عاد المُنقِذ لينتشلهم من الحضيض.. إلتشي ينهي سلسلته الكارثية وينتصر على إيبار ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يكشف سبب استبعاد حازم إمام من مواجهة تونجيث ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يفقد الونش أمام تونجيث ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك