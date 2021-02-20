شباك "سبايدرمان" تصطاد سامبدوريا.. لاتسيو يستعد لـ بايرن بفوز صغير

فاز لاتسيو على ضيفه سامبدوريا بهدف دون رد في ملعب أوليمبيكو بالجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وسجّل لويس ألبيرتو هدف الفريق العاصمي الوحيد في الشوط الأول من اللقاء.

ليرفع لاتسيو رصيده إلى 43 نقطة من 23 مباراة في المركز الرابع مؤقتا، متفوقا على يوفنتوس الخامس صاحب الـ 42 نقطة من 21 مباراة.

فيما تجمّد رصيد سامبدوريا بقيادة كلاوديو رانييري عند 30 نقطة في المركز العاشر.

ليستفيق لاتسيو بعد سقوطه بثلاثية أمام إنتر ميلان المتصدر في الجولة الماضية، ويستعد لاستضافة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وسجل الإسباني ألبيرتو الهدف الوحيد في الدقيقة 24 مستفيدا من تمريرة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، قبل أن يحتفل بإطلاق شباك عنكبوتية خيالية على طريقة "سبايدرمان".

ورفع لويس ألبيرتو رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم.