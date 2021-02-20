مؤتمر بيولي: سنلعب الدربي للفوز.. وأحترم لوكاكو لكنني أفضل إبراهيموفيتش

يعتقد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن مشادة زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو في الكأس لن تؤثر عن مواجهة الدربي المقررة غدا في الدوري الإيطالي.

ويستعد ميلان للقاء غريمه التقليدي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو، وكلاهما يبحث عن الصدراة في ظل فارق النقاط للنيراتزوري.

وقال بيولي عن غياب الجماهير: "جماهيرنا مميزة، إنه لأمر مؤسف أننا لا نستطيع اللعب في سان سيرو ممتلئ. لقد دعمونا دائما. نأمل أن يكون هذا آخر دربي بدونهم".

وأضاف عبر المؤتمر الصحفي "الفريقان لديهما هوية واضحة. الدربي دائما ما يكون مباريات متوازنة مع العديد من فرص تسجيل الأهداف".

وردا على هل تؤثر مشادة إبراهيموفيتش ولوكاكو في مباراة الكأس على دربي الغد: "كان من الأفضل لو لم يحدث ذلك، ولكن غدا ستكون مباراة أخرى، ستكون هناك اشتباكات ولكن سيكون هناك أيضا احترام واحتراف كبير".

وأضاف "أحترم لوكاكو، لكنني أفضل إبراهيموفيتش". (طالع تفاصيل مشادة إبراهيموفيتش ولوكاكو في الكأس)

وأوضح بيولي كيف يتعامل مع ضغط إنتر: "نفكر دائما في كيف يمكن أن يهاجمنا الخصوم، يجب أن نكون واضحين ودقيقين، وهنا تظهر دائما بعض المساحات وعلينا اتخاذ الخيارات الصحيحة".

وفسر الإيطالي كيف يخوض ميلان اللقاء قائلا: "مباراة الغد يجب أن تكون جماعية، يجب أن يلعب ميلان كفريق واحد، علينا أن نلعب بشكل جيد لأننا نعرف كيف نفعل ذلك".

وعن تعويض ساندرو تونالي للجزائري إسماعيل بن ناصر المصاب: "أنا مقتنع تماما بأن تونالي لديه إمكانات هائلة، لكنه صغير جدا، إنه ينضج بشكل جيد، سيكون لاعبا قويا للغاية، لكنه يظهر صفاته الخاصة".

وأكمل "حتى لو كنت صغيرا، عليك أن ترقى إلى مستوى التوقعات، لكنه هادئ ومتحفز، مثل زملائه في الفريق".

بن ناصر تعرض لإصابة عضلية في مواجهة ريد ستار بلجراد في الدوري الأوروبي ليغيب عن الدربي رفقة ماريو ماندزوكيتش.

وهل ميلان مرشح للتتويج بلقب الدوري، رد الإيطالي قائلا: "هدفنا هو الاستمرار في طريقنا الذي يشعرنا بالرضا. ويسعدنا أن نكون الفريق الأصغر ومفاجأة البطولة".

وأضاف "هدفنا هو تقديم الأفضل، وسنرى ما حققناه في نهاية الموسم، هناك العديد من المباريات المتبقية قبل نهاية الموسم، ليس لدينا أهداف طويلة المدى".

ولا يفضل بيولي أن يتولى الإنجليزي فيكايو توموري رقابة روميلو لوكاكو، إذ قال: "بالنسبة للخصائص التقنية والبدنية، فإن توموري أفضل في مواجهة لاوتارو مارتينيز أو أليكسيس سانشيز. إنه عدواني لكنه لا يمتلك القوة الجسدية لتحدي مثل هؤلاء المهاجمين الأقوياء".

وكان المدافع الإنجليزي قد شارك لأول مرة مع ميلان في دربي الكأس بديلا لسيمون كايير الذي خرج مصابا.

وأتم عن هل سيفكر في التعادل: "إذا اقتربت من المباراة وتفكر في التعادل، فأنت أقرب إلى الخسارة، وغدا سنلعب من أجل الفوز".

ميلان يحتل وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن إنتر المتصدر.