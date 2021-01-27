هل يقصد لوكاكو؟ إبراهيموفيتش: في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان تغريدة عبر "تويتر" قال فيها إن "في عالمي لا يوجد عنصرية".

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وكتب إبراهيموفيتش "في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية. جميعنا في نفس السباق ونحن متساون. نحن جميعنا لاعبون لكن هناك من هم أفضل من البعض الأخر".

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM. We are all the same race - we are all equal !! We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021

وأرفق إبراهيموفيتش بالتغريدة، رابط لفيديو من حسابه عبر "إنستجرام" به طفلين، وكتب عليه "نحن واحد".

تغريدة إبراهيموفيتش تأتي بعد شجاره مع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان خلال مواجهة كأس إيطاليا والتي انتهت بفوز إنتر 2-1 بعد طرد المهاجم السويدي.

فقبل نهاية الشوط الأول نشبت مشادة بين الثنائي عقب تدخل قوي من أليسيو رومانيولي على المهاجم البلجيكي.

مصدر من إنتر أخبر شبكة "راي" الإيطالية أن السويدي "أهان بشدة" لوكاكو.

وظهر لوكاكو يقول لإبراهيموفيتش "توقف عن الضحك عليّ" فيما رد عليه إبرا "تعال هيا بنا".

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد بل قال صاحب هدف ميلان الوحيد للبلجيكي وفقا للموقع الإيطالي: "أذهب وقم بالشعوذة أيها الحمار الصغير".

ما أثار غضب زميله السابق في مانشستر يونايتد: "اللعنة عليك وعلى زوجتك، هل تتحدث عن والدتي؟".

ماذا قصد إبراهيموفيتش بـ "الشعوذة"؟

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فأن إبراهيموفيتش سخر من لوكاكو بسبب ما حدث في يناير 2018 عندما رفض لاعب إيفرتون السابق عقدا بسبب "رسالة شعوذة".

فرهاد موشيري مالك إيفرتون السابق قال سابقا: "عرضنا عليه صفقة أفضل من تشيلسي واتفقنا على كل شيء".

وأضاف "في الاجتماع اتصل لوكاكو بوالدته وقال إنه كان في حج في إفريقيا أو مكان ما وتلقى رسالة شعوذة بالانتقال إلى تشيلسي".

في النهاية انضم لوكاكو لصفوف مانشستر يونايتد بدلا من تشيلسي.

وكان لوكاكو قد هدد بمقاضاة موشيري، وقال ممثله لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "قرار روميلو ليس له علاقة بالشعوذة. إنه ينأى بنفسه عن هذه المعتقدات وسيرى الآن ما هي الخطوات القضائية التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بها".

وأتم "روميلو كاثوليكي للغاية والشعوذة ليست جزءا من حياته أو معتقداته. ببساطة لم يكن يثق بإيفرتون ولا يثق بمشروع السيد موشيري. لهذا لم يرغب في التوقيع على أي شرط. لقد أراد أن يتخذ الخطوة التالية في حياته المهنية وأراد أن يتمكن الأمن من المغادرة".