ركلة ماونت تلغي رائعة مينامينو.. التعادل يوقف سلسلتي ساوثامبتون وتشيلسي

أوقف التعادل بين ساوثامبتون وتشيلسي بهدف لكل فريق سلسلة الهزائم والانتصارات المتتالية لكلا الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

6 هزائم متتالية لـ ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي توقفت بالتعادل بفضل هدف التقدم الرائع للياباني تاكومي مينامينو.

بينما توقفت سلسلة انتصارات تشيلسي المتتالية تحت قيادة توماس توخيل عند 5 مباريات، بعدما سجل ماسون ماونت هدف التعادل.

تعادل هو ثاني على التوالي بين الفريقين بعدما انتهت مواجهة الدور الأول بالتعادل 3-3.

وسجل مينامينو هدفه الثالث (2 ساوثامبتون و1 ليفربول) في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي بعدما فشل في هز الشباك في أول 17 مباراة من قبل وكانت بقميص ليفربول.

كما أصبح أول لاعب للخصم يسجل هدفا في شباك تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل، إذ سبق أن سجل أنطونيو رودريجير بالخطأ في مرماه تحت قيادة المدرب الألماني.

وأصبح ماونت اللاعب رقم 25 الذي يسجل هدفا لـ تشيلسي في الدوري الإنجليزي من علامة الجزاء، كأكثر فريق سجل لاعبيه أهدافا من ركلات جزاء.

نقطة رفعت رصيد تشيلسي إلى 43 نقطة وبات مهددا بفقدان المركز الرابع، حال تفوق وست هام على توتنام.

بينما توقف ساوثامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.































التشكيل

أجرى توماس توخيل 4 تغييرات عن مواجهة نيوكاسل السابقة، فأشرك إدوارد ميندي وكورت زوما ورييس جيمس ونجولو كانتي، بدلا من كيبا وأندريس كريستنسين وهودسون أودوي وجورجينيو على الترتيب.

وصف المباراة

بداية سريعة لتشيلسي بحثا عن الهدف، عرضية من رييس جيمس تصل إلى الظهير الأيسر ماركوس ألونسو لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وعلى عكس سير أحداث اللقاء، سجل الياباني مينامينو هدف التقدم للقديسين في الدقيقة 33 بعدما تلقى بينية رائعة من ناثان ريدموند ليراوغ الحارس والقائد سيزار أزبيليكويتا ويسدد في الشباك بسهولة.

عاد تشيلسي للهجوم مجددا لكن الحارس ماكارثي أبعد ببراعة رأسية زوما إلى ركنية في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع ماسون ماونت الحصول على ركلة جزاء حولها لهدف التعادل في الدقيقة 54.

وكاد المدافع الدنماركي فيسترجارد أن يخطف هدف الفوز لأصحاب الأرض لكن رأسيته ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 71.

وقبل 6 دقائق من نهاية اللقاء، حمل الإنجليزي الشاب على عاتقه مهمة بناء الهجمات لتشيلسي، فتوغل من الجهة اليسرى وأرسل عرضية مرت من الجميع وسددها جيمس بعيدة عن المرمى.

محاولات دون خطورة في الدقائق القليلة المتبقية ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.