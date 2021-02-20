مران الأهلي – تعقيم الملعب.. موسيماني يجتمع بـ أيمن أشرف ومروان محسن يغادر التقسيمة

شهد ملعب جيمخانا الذي يحتضن مران الأهلي الأول في دار السلام بتنزانيا عمليات تعقيم مستمرة، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيمبا التنزاني.

وكلف الجهاز الإداري أحد مسؤولي المهمات بالبعثة بعملية تعقيم الملعب وأدوات التدريب والكرات، قبل انطلاق المران؛ وذلك حفاظا على سلامة الجميع ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

يذكر أن طبيب الفريق أحمد أبو عبلة قد حدد عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، مع بداية المران الأول للفريق في تنزانيا ظهر اليوم، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، في فقرة استمرت 30 دقيقة.

واجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق بأيمن أشرف، مدافع الفريق، وذلك في حضور أبو عبلة قبل انطلاق تقسيمة الفريق اليوم؛ من أجل الاطمئنان على سلامته وجاهزيته للمشاركة في أول مران في تنزانيا.

وشارك أيمن أشرف عقب جلسته مع موسيماني وطبيب الفريق في مران الأهلي كاملا، وتواجد بقوة في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني كاملة.

وتعافى أيمن أشرف من آثار إجهاد العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس ثنائي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي، في تدريبات وفقرات خاصة على هامش المران الجماعي الفريق الذي أقيم على ملعب جيمخانا في تنزانيا.

وانفرد ميشيل بالثنائي الشناوي ولطفي لخوض جانب من التدريبات الإضافية في مران الفريق، عقب الانتهاء من الفقرات الخاصة بالحراس والتي ضمت أيضا الثنائي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء.

وغادر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة الفريق مع بدايتها أثناء المران الأول في تنزانيا.

ومن جانبه أكد أبو عبلة أن اللاعب اشتكى من آلام كدمة في القدم تعرض لها أثناء مران الأهلي بالتتش أمس الجمعة.

وأوضح أنه فضل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ بسبب شكواه من آلام الكدمة التي تعرض لها في مران الأهلي الأخير بالقاهرة؛ من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة في القدم.