انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (1) (1) تشيلسي

السبت، 20 فبراير 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ساوثامبتون وتشيلسي في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء

ق 84: ماسون ماونت يتوغل بمهارة من الجهة اليسري ويرسل عرضية تمر من الجميع لكن جيمس يسددها بعيدا عن المرمى.

ق 71: عرضية ورأسية من فيسترجارد مدافع ساوثامبتون تتصدى لها عارضة ميندي.

ق 54: جوووول التعادل لتشيلسي من علامة الجزاء سجلها ماسون ماونت على يسار الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: ركلة ثابتة ينفذها ألونسو تصل إلى زوما الذي يسدد كرة قوية برأسه يبعدها ماكارثي ببراعة لركنية.

ق 33: جووووول مينامينو والأول لأصحاب الأرض.. الياباني يتسلم بينية من ريدموند وينفرد ليراوغ الحارس ومدافع ويسجل بسهولة في شباك البلوز.

بداية اللقاء

تشيلسي ساوثامبتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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