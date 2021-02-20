أحمد سامي: الكرة الجميلة مصحوبة بالنتائج الرائعة؟ ستجدها في السيرك

السبت، 20 فبراير 2021 - 14:12

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أحمد سامي

دافع أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة عن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بشأن الأداء الجيد مصحوبا بالنتائج موضحا: "من يريد ذلك سيجده في السيرك".

وقال سامي: "نتائج موسيماني مع الأهلي رائعة جدا ويفوز بالبطولات التي يشارك بها، البعض غير راضي عن الأداء ومع البطولات الكثيرة سيتحسن".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "تقييم المدرب بالرغبة في الكرة الجميلة والنتائج الرائعة لم تصبح موجودة مثل السابق، ومن يريد ذلك سيجده في السيرك".

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وتابع "النتائج مرضية لطموح جمهور الأهلي، والبعض يطمع في تحسن الأداء وهو ما سيتحسن مع الفوز، لأن الفريق لديه قائمة وإدارة قوية جدا".

وأردف "من الوارد أن ينتقد المحللون للمدرب، لكن موسيماني يحقق النتائج المرجوة منه".

وتطرق للحديث عن المنافسة على الدوري الموسم الحالي قائلا: "الدوري الموسم الحالي قوي وهو امتداد للموسم الماضي، وفي ظل تلاحم المواسم قدمنا مستوي بدني وفني وجماعي قوي جدا".

وواصل "اعتقد أن النسخة الحالية الأقوى في السنوات الأخيرة، المنافسة على لقب الدوري ستكون بين الأهلي والزمالك، وهو الطبيعي لأن كلاهما قوي جدا".

وأوضح "المنافسة على المربع الذهبي مختلفة قليلا، لأنها تمر على مراحل فتحاول إنهاء النصف الأول من الموسم في المربع الذهبي أو بالقرب منه، ومن ثم ستحسب كم جمعت من نقاط واستمرارية الفريق للوصول للمربع الذهبي".

وأتم "الموسم طويل ومضغوط ولذلك التقييم سيكون مرحلة تلو الأخرى، لذلك أرى أن تضع فريقك في جدول الترتيب بشكل مريح في الجدول يجعلك قريبا من المربع الذهبي".

ويحتل سموحة المركز التاسع برصيد 17 نقطة من 12 مباراة بفارق 3 نقاط عن المركز الثالث والذي يحتله المصري قبل مواجهة الفريقان في الجولة الرابعة عشر.

أحمد سامي سموحة بيتسو موسيماني في الدوري
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