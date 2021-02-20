بيراميدز يعلن سلبية مسحة كل لاعبيه قبل مواجهة راسينج

السبت، 20 فبراير 2021 - 13:39

كتب : FilGoal

راسينج كلوب - بيراميدز (من حساب بيراميدز على تويتر)

أعلن بيراميدز عن سلبية مسحة الكشف عن فيروس كورونا لكل لاعبيه، قبل مواجهة راسينج كلوب الإيفواري في إياب دور الـ 32 التكميلي للكونفدرالية.

وقال النادي إنه قد تأكدت جاهزية جميع لاعبي فريق الكرة بنادي بيراميدز لخوض مباراة راسينج كلوب في الكونفدرالية من الناحية الطبية بعد خروج نتيجة المسحة الرسمية للقاء سلبية لجميع أفراد الفريق، سواء جهاز فني أو طبي أو إداري وكذلك اللاعبين.

ويعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني للفريق قائمته بعد مران الفريق الأخير اليوم السبت.

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وفاز بيراميدز على مضيفه راسينج كلوب الإيفواري بهدفين دون رد في ذهاب الملحق ويستضيف الإياب يوم الأحد.

وإذا عبر بيراميدز وصيف النسخة الماضية لدور المجموعات سيكون ضمن أندية التصنيف الأول الذي يضم نهضة بركان المغربي حامل اللقب الذي تأهل بالفعل لدور المجموعات.

وإذا عبر ناديا النجم الساحلي التونسي ووفاق سطيف الجزائري إلى دور المجموعات سيكونان أيضا ضمن التصنيف الأول.

بيراميدز راسينج كلوب في إفريقيا
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