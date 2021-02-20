تشكيل تشيلسي - 4 تغييرات أمام ساوثامبتون

أجرى توماس توخيل 4 تغييرات في تشكيل تشيلسي الذي يستعد لمواجهة ساوثامبتون في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

وعاد إدوارد ميندي لحراسة المرمى بعدما شارك كيبا أريزابالاجا أمام نيوكاسل في الجولة الماضية.

فيما يبدأ كورت زوما ورييس جيمس ونجولو كانتي على حساب أندريس كريستنسين وهودسون أودوي وجورجينيو.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو رودريجر – كورت زوما

الوسط: رييس جيمس – ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – ماركوس ألونسو

الهجوم: ماسون ماونت – تامي أبراهام – تيمو فيرنر

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 42 نقطة، فيما يحتل ساوثامبتون المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.