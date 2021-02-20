كالتشيو ميركاتو: ماندزوكيتش يغيب عن دربي ميلانو

السبت، 20 فبراير 2021 - 13:18

كتب : FilGoal

ماريو ماندزوكيتش بقميص ميلان

سيغيب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم ميلان عن مواجهة الدربي أمام الجار إنتر.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فأن ماندزوكيتش لن يشارك في المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وكان ماندزوكيتش قد شارك أساسيا لأول مرة مع ميلان أمام ريد ستار بلجراد في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

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وأضاف التقرير أن ماندزوكيتش لم يتدرب مع الفريق اليوم، ولن يكون متاحا للمشاركة أمام إنتر غدا في الدربي بالجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وصار ماندزوكيتش ثاني لاعب في صفوف الروسونيري يغيب عن الدربي، بعدما تعرض الجزائري إسماعيل بن ناصر لإصابة عضلية يوم الخميس أمام ريد ستار بلجراد الصربي. (طالع التفاصيل)

الكرواتي البالغ (34 عاما) خاض 5 مباريات بقميص ميلان منذ انضمامه في صفقة انتقال حر يناير الماضي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غريمه إنتر.

ماريو ماندزوكيتش ميلان دربي ميلانو
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