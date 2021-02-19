تقارير: بن ناصر يغيب عن دربي ميلانو

تلقى ميلان ضربة موجعة بإصابة الجزائري إسماعيل بن ناصر في مواجهة ريد ستار بلجراد الصربي في إطار ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

الدولي الجزائري خرج في الدقيقة 39 بسبب إصابة عضلية وحل بدلا منه ساندرو تونالي.

ستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري قال عقب المباراة: "أسوأ ما في المباراة هو خسارة بن ناصر بسبب الانتكاسة".

ووفقا لتقارير صحيفة إيطالية فأن الجزائري سيغيب عن مواجهة إنتر في الدربي يوم الأحد المقبل.

وغاب بن ناصر الموسم الجاري في 11 مباراة بسبب إصابة عضلية، ومن ثم غاب عن لقاء كروتوني بسبب إصابته بالبرد.

وكان بن ناصر قد شارك أساسيا أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي والتي انتهت بخسارة ميلان بهدفين دون مقابل.

ويتخلف ميلان بفارق نقطة واحدة عن إنتر في صراع صدارة الدوري الإيطالي.