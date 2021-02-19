تقارير: بن ناصر يغيب عن دربي ميلانو
الجمعة، 19 فبراير 2021 - 12:03
كتب : FilGoal
تلقى ميلان ضربة موجعة بإصابة الجزائري إسماعيل بن ناصر في مواجهة ريد ستار بلجراد الصربي في إطار ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.
إسماعيل بن ناصر
النادي : ميلان
الدولي الجزائري خرج في الدقيقة 39 بسبب إصابة عضلية وحل بدلا منه ساندرو تونالي.
ستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري قال عقب المباراة: "أسوأ ما في المباراة هو خسارة بن ناصر بسبب الانتكاسة".
ووفقا لتقارير صحيفة إيطالية فأن الجزائري سيغيب عن مواجهة إنتر في الدربي يوم الأحد المقبل.
وغاب بن ناصر الموسم الجاري في 11 مباراة بسبب إصابة عضلية، ومن ثم غاب عن لقاء كروتوني بسبب إصابته بالبرد.
وكان بن ناصر قد شارك أساسيا أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي والتي انتهت بخسارة ميلان بهدفين دون مقابل.
ويتخلف ميلان بفارق نقطة واحدة عن إنتر في صراع صدارة الدوري الإيطالي.