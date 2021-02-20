قذيفة تراوري المغلفة بالدموع تنصر ولفرهامبتون على ليدز

فاز ولفرهامبتون على ضيفه ليدز يونايتد بهدف وحيد في ملعب مولينيو، بافتتاح الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل الفرنسي إيان ميسيلييه حارس مرمى ليدز يونايتد هدف المباراة الوحيد بالخطأ في شباكه، بعد ارتداد تسديدة أداما تراروي من القائم.

ليرفع ولفرهامبتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز 11، ويتجمّد رصيد ليدز يونايتد عند 32 نقطة في المركز 12.

وحقق ولفرهامبتون فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ أكتوبر الماضي.

وبات ولفرهامبتون أول فريق يتغلب على مارسيلو بييلسا ذهابا وإيابا منذ مونبلييه وباريس سان جيرمان وقتما كان الأرجنتيني مدربا لـ أوليمبيك مرسيليا موسم 2014\2015.

والدة نيتو فخورة بابنها الآن 😅 pic.twitter.com/sYdVxawfFp — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 19, 2021

وخطف الإسباني تراوري الأنظار بقذيفته المدوية في الدقيقة 64 التي ارتدت من القائم إلى ظهر ميسيلييه وسكنت شباك ليدز.

ليصير الفرنسي الشاب صاحب الـ 20 عاما و354 يوما هو أصغر حارس مرمى يسجل في شباكه بتاريخ الدوري الإنجليزي.

وظهر تراوري متأثرا للغاية بعد الهدف، إذ عجز عن تسجيل أي هدف في 25 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسيتواصل هذا الصيام بعد احتساب الهدف لحارس ليدز.