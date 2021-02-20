قذيفة تراوري المغلفة بالدموع تنصر ولفرهامبتون على ليدز

السبت، 20 فبراير 2021 - 00:06

كتب : FilGoal

أداما تراوري - ولفرهامبتون

فاز ولفرهامبتون على ضيفه ليدز يونايتد بهدف وحيد في ملعب مولينيو، بافتتاح الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل الفرنسي إيان ميسيلييه حارس مرمى ليدز يونايتد هدف المباراة الوحيد بالخطأ في شباكه، بعد ارتداد تسديدة أداما تراروي من القائم.

ليرفع ولفرهامبتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز 11، ويتجمّد رصيد ليدز يونايتد عند 32 نقطة في المركز 12.

أخبار متعلقة
رغم قضاء والده 12 عاما في إيفرتون.. نجل جاجيلكا ينضم لناشئي ليفربول أرتيتا: مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا حاليا بعد أسبوع من قهر ميلان.. سبيزيا يسقط بالثلاثة أمام فيورنتينا المترنح أسطورة ليفربول: منافسة صلاح وماني؟ لا وجود لذلك في كرة القدم

وحقق ولفرهامبتون فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ أكتوبر الماضي.

وبات ولفرهامبتون أول فريق يتغلب على مارسيلو بييلسا ذهابا وإيابا منذ مونبلييه وباريس سان جيرمان وقتما كان الأرجنتيني مدربا لـ أوليمبيك مرسيليا موسم 2014\2015.

وخطف الإسباني تراوري الأنظار بقذيفته المدوية في الدقيقة 64 التي ارتدت من القائم إلى ظهر ميسيلييه وسكنت شباك ليدز.

ليصير الفرنسي الشاب صاحب الـ 20 عاما و354 يوما هو أصغر حارس مرمى يسجل في شباكه بتاريخ الدوري الإنجليزي.

وظهر تراوري متأثرا للغاية بعد الهدف، إذ عجز عن تسجيل أي هدف في 25 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسيتواصل هذا الصيام بعد احتساب الهدف لحارس ليدز.

ولفرهامبتون أداما تراوري في إنجلترا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
المريخ: ما حدث مع كهربا مناوشات عادية.. ذلك لن يؤثر على علاقتنا مع الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قذيفة تراوري المغلفة بالدموع تنصر ولفرهامبتون على ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: ما نواجهه لم يمر به فريق آخر في العالم.. أين العدالة وتكافؤ الفرص؟ ساعة | الدوري المصري
رغم قضاء والده 12 عاما في إيفرتون.. نجل جاجيلكا ينضم لناشئي ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا للقاء سيمبا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
طبيب الزمالك يصل السنغال للتحضير لبعثة الفريق 3 ساعة | الدوري المصري
مصدر من المريخ لـ في الجول: لم نقدم شكوى ضد كهربا حتى الآن.. سنقوم بها في حالة واحدة 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تأكدنا من عدم حدوث واقعة كهربا.. ولا نقبل المساس بلاعبي المريخ 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك