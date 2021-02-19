الإسماعيلي: ما نواجهه لم يمر به فريق آخر في العالم.. أين العدالة وتكافؤ الفرص؟

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 23:53

كتب : ياسر الشريف

غزل المحلة والإسماعيلي

أبدى نادي الإسماعيلي استيائه من جدول مباريات الفريق في الفترة الماضية، ووصفه بغير العادل.

وصرّح علاء وحيد المتحدث الرسمي للدراويش: "الظروف المعاكسة التي تواجه الفريق لها أسباب عدة، أهمها جدول المباريات الذي لم يراع العدالة وتكافؤ الفرص".

وأضاف في تصريحات صحفية: "كيف يُعقَل أن يخوض فريق 4 مباريات قوية في 10 أيام في ظل ظروف جائحة كورونا وتعدد الإصابات؟".

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وواصل: "هل يوجد فريق آخر في مصر لعب 4 مباريات في 4 ملاعب في 4 مدن مختلفة بمسافات تصل إلى أكثر من 1000 كم في ظرف 10 أيام؟".

وتساءل: "كيف يمكن أن تلعب أمام الاتحاد في الإسكندرية، ثم لافيينا في السويس، ثم تعود للإسماعيلية وتسافر القاهرة لمواجهة الزمالك، ثم تعود إلى الإسماعيلية لمواجهة إنبي، هل يوجد فريق في مصر أو العالم واجه مثل هذه الظروف أو وضعته لجنة المسابقات في هذا الموقف؟".

وأوضح: "كل مباراة يخرج الفريق بإصابات وصلت إلى أكثر من 5، يجب تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص، كل الفرق التي واجهناها حصلت على راحة أطول من الإسماعيلي".

وأتم: "في آخر مباراة كان منافسنا إنبي قادما من راحة 10 أيام بينما خاض الإسماعيلي 4 مباريات، أين العدالة؟".

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