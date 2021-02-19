رغم قضاء والده 12 عاما في إيفرتون.. نجل جاجيلكا ينضم لناشئي ليفربول

قضى فيل جاجيلكا سنوات طويلة كقائد لـ إيفرتون، لكن ذلك لم يمنع ابنه زاك من الانضمام إلى الغريم التاريخي: ليفربول.

فيل جاجييلكا النادي : شيفيلد يونايتد ليفربول إيفرتون

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن زاك جاجيلكا البالغ 13 عاما، قد انضم إلى فريق تحت 14 عاما في ليفربول.

جاجيلكا (38 عاما) يلعب حاليا في شيفيلد يونايتد منذ صيف 2019، لكنه قضى فترته الأبرز من مسيرته في صفوف إيفرتون.

ولعب جاجيلكا 385 مباراة بقميص إيفرتون في الفترة ما بين 2007 و2019، وسجّل للتوفيز 19 هدفا، وحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم بصفوف إيفرتون مرتين.

وتجمع ندية كبيرة بين إيفرتون وليفربول، إذ يتشاركان نفس المدينة، بل تفصل مسافة صغيرة بين ملعبي أنفيلد رود وجوديسون بارك.

ويمتلك جاجيلكا 40 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا، سجل خلالها 3 أهداف.