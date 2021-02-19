بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا للقاء سيمبا

وصلت بعثة الأهلي تنزانيا مساء اليوم الجمعة استعدادا للقاء سيمبا في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في الملعب الوطني بدار السلام.

وسيدير المباراة الكاميروني أليوم أليوم، ويعاون مواطنيه ألفيس جاي و السيدة كارين أتيزامبونج.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على المريخ السوداني في استاد القاهرة بثلاثية دون رد.

ويلعب الاهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ وسيمبا وفيتا كلوب.

وشهدت قائمة الأهلي غياب علي معلول ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

فيما يغيب حسين الشحات عنها للإيقاف.