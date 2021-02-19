كرة يد – الزمالك يتصدر والأهلي يلاحقه.. وسبورتنج يتعثر

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

انتزع الزمالك صدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي بعد نهاية الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وفاز الأهلي على الزهور بنتيجة 40-22.

الزمالك بدوره فاز على الطيران بنتيجة 32-23.

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شوط المباراة الأول انتهى بفارق ثلاثة أهداف للزمالك، وبنتيجة 17-14.

وفي شوط المباراة الثاني، زاد الفارق إلى 9 أهداف، وفاز الزمالك 32-23.

وأخيرا، تعثر سبورتنج بالتعادل مع هيليوبليس بنتيجة 18-18.

نتائج الجولة رفعت رصيد الزمالك إلى 16 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي الذي يملك نفس الرصيد في المركز الثاني.

وتراجع سبورتنج للمركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويلتقي الزمالك مع هيليوبليس في الجولة المقبلة يوم الخميس المقبل، فيما يلعب الأهلي مع الأوليمبي، ويلتقي سبورتنج مع الطيران.

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