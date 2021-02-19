بعد أسبوع من قهر ميلان.. سبيزيا يسقط بالثلاثة أمام فيورنتينا المترنح

حقق فيورنتينا فوزا مهما وتفوق على ضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف دون رد في ملعب أرتيميو فرانكي، بافتتاح الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

المهاجم الصربي الشاب دوشان فلاهوفيتش افتتح التسجيل للفيولا في الدقيقة 48، قبل أن يضيف جايتانو كاستروفيولي هدفا ثانيا في الدقيقة 64، فيما قتل الفرنسي فالنتين إسيريك المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 82.

ليرفع فيورنتينا رصيده إلى 25 نقطة ويقفز إلى المركز 12، فيما تجمّد رصيد سبيزيا عند 24 نقطة في المركز 16، لكنه بعيد نسبيا عن المركز 18 –الذي يؤدي بصاحبه إلى الهبوط-، إذ تفصله عنه 9 نقاط.

ويأتي هذا السقوط الثلاثي لـ سبيزيا بعد أسبوع واحد فقط من تحقيق مفاجأة مدوية والفوز على ميلان بهدفين نظيفين وتجريده من صدارة الدوري الإيطالي.

في المقابل عاد فيورنتينا ليحقق الانتصار بعد 3 جولات دون فوز، تلقى خلالها هزيمتين وتعادل في مناسبة.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني فقط في تاريخ الفريقين بعد مواجهة الدور الأول التي انتهت بالتعادل 2-2، ليصير هذا الفوز هو الأول تاريخيا لـ فيورنتينا على سبيزيا.