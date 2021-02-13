مهدد بفقدان الصدارة.. سبيزيا يُفجر المفاجأة ويهزم ميلان

السبت، 13 فبراير 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

لاعبو سبيزيا يحتلفون بالانتصار على ميلان

فاز فريق سبيزيا على ميلان بهدفين دون مقابل على ملعب ألبيرتو بيكو ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإيطالي.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من: جوليو ماجيوري وسيميوني باستوني في الدقائق 56 و67 على الترتيب.

ولم يسدد ميلان أي كرة بين القائمين والعارضة في الشوط الأول من اللقاء.

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الهزيمة جمدت رصيد ميلان عند النقطة 49 في المركز الأول، وهو ما يُعني خسارته لصدارة الدوري إذا انتصر إنتر على لاتسيو.

ويمتلك إنتر 47 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري.

أما سبيزيا فقد رفع رصيده للنقطة 21، من 21 مباراة ليحتل المركز السادس عشر بعدما حقق الانتصار الخامس له في الدوري.

ويلعب ميلان ضد إنتر في الجولة المقبلة في الدوري، بينما يلعب سبيزيا ضد فيورنتينا.

ميلان سبيزيا الدوري الإيطالي
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