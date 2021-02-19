أرتيتا: مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا حاليا

انهال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بالمديح على مانشستر سيتي منافسه المقبل في الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا للصحفيين: "رد فعل سيتي حاليا هو رد منهم على اللحظات الصعبة التي مروا بها في بداية الموسم".

وواصل "يجب على الفرق الكبرى أن تفعل ذلك عندما يشك الجميع في قدرتهم على المنافسة مرة أخرى وأن يكونوا الفريق الذي هم عليه".

وأكمل المدرب الإسباني "لقد كان رد فعل مانشستر سيتي مقنعا، الكل كان متحدا وقاموا بفعل ما يريدونه بأفضل شكل كونهم ثابتين على مستواهم ويفوزون بأريحية".

وأردف أرتيتا "أعتقد أن مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا حاليا".

وأتم مدرب أرسنال حديثه "الطريقة التي يؤدون بها وكيفية لعبهم والثبات والنتائج التي يحققونها، كل ذلك يجعلهم أفضل فريق، لذا أمامنا تحد كبير ومثير يوم الأحد المقبل".

وفاز مانشستر سيتي في 17 مباراة على التوالي في كل البطولات ولم يُهزم في آخر 24 مباراة كذلك.

ويلتقي أرسنال مع سيتي الأحد المقبل في ملعب الغمارات في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 10 نقاط عن ملاحقهم مانشستر يونايتد بعد مرور 24 جولة.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

يذكر أن أرتيتا عمل مساعدا لمدرب سيتي الحالي بيب جوارديولا من 2016 حتى 2019 حينما رحل عن منصبه لتدريب أرسنال.