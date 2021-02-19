أسطورة ليفربول: منافسة صلاح وماني؟ لا وجود لذلك في كرة القدم

يرى جون بارنز أسطورة ليفربول، أن التنافس بين محمد صلاح وساديو ماني لا وجود له.

وصرّح بارنز عبر موقع Kickoff: "على حد علمي، فالأمر برمته من صناعة الإعلام".

وأضاف: "لم يحدث في أي فريق لعبت له أن تواجد لاعب يريد التفوق على زميل آخر بعينه".

وواصل: "ربما تكون هناك منافسة على لقب هداف الدوري، ولكن المنافسة حقيقية تكون في اتخاذ القرارات الصائبة، أن تمرر إلى الشخص المناسب، إن تسجل لو سنحت لك الفرصة"."

وتابع: "كنت هدافا لـ ليفربول في أحد السنوات رغم لعب إيان راش بجواري في الهجوم، سجلت أهدافا أكثر منه، لكنه كان دوما كان المختص الأكبر في إنهاء الهجمات، أنا كنت المُمرر وصادف أن أسجل أهدافا أكثر منه".

واستدرك: "لكنها لم تكن منافسة أريد خلالها أن أتجاوز عدد أهدافه".

وأوضح: "ولذا فإن مسألة المنافسة عموما غير موجودة على حد علمي، لأنها لو وُجدت فذلك سيدفع اللاعبين إلى اتخاذ قرارات تضر الفريق أثناء الانشغال بتسجيل أهداف أكثر من لاعب آخر".

وأتم: "المنافسة يمكن أن تكون بين إيان راش وجاري لينيكر، لعبا في فريقين مختلفين، ومن الطبيعي هنا أن ترغب في التسجيل أكثر من الآخر، لكن المنافسة بين لاعبين من نفس الفريق لا وجود لها، إنها أمر من صناعة الإعلام".

بارنز (57 عاما) ارتدى قميص ليفربول بين 1987 و1997، وفاز معه بـ 8 بطولات مختلفة، وسجل له 106 هدفا في 403 مباراة.

الجناح ذو الأصول الجامايكية مثّل منتخب إنجلترا الأول في 79 مناسبة مسجلا 11 هدفا، وساهم في وصول الأسود الثلاثة للمربع الذهبي في مونديال 1990.