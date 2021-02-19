مرجان لـ في الجول: الأهلي يعتز بالمريخ ونقدر علاقتنا به.. ما يصدر عبر الإعلام لسنا مسؤولين عنه

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي إن ناديه يقدر ويعتز بالعلاقة التاريخية التي تجمعه بالأشقاء في السودان بشكل عام ونادي المريخ بشكل خاص.

وتحدث مرجان لـFilGoal.com قائال: "نحن في الأهلي نكن كل تقدير واحترام للأشقاء في السودان ولنادي المريخ بكامل أعضائه وعناصره وجماهيره، والعلاقة الطيبة بين الطرفين لا يمكن أن تؤثر فيها بعض التصرفات الفردية والنادي ليس مسؤولا عنها".

وأردف المدير التنفيذي للأهلي "ما يقال عبر بعض وسائل الغعلام لا يمت بصلة لما كان عليه الحال أثناء التواجد المريخ في القاهرة حيث التزمنا بتوفير كل سبل الراحة والأمان لبعثة الفريق السوداني الشقيق".

وتابع "الأهلي كذلك يعتز للغاية بحرص مسؤولي المريخ على التهنئة بظفرنا ببرونزية كأس العالم للأندية".

وشدد مرجان "الأهلي يعي تماما مسؤولياته الوطنية والاجتماعية والرياضية ولن يسمح بأن يضعه أي شخص في حرج أو يتسبب في مشكلة مع الأشقاء السودانيين الذين يرتبطوا بمصر وبالأهلي بعلاقات تاريخية لا تقبل المزايدات".

وأتم المدير التنفيذي للأهلي تصريحاته قائلا: "أؤكد للأشقاء السودانيين أننا نكن لهم لهم كل تقدير واحترام".

وكان موقع "كفر ووتر" السوداني كشف في تقرير له اليوم الجمعة أن مجلس إدارة المريخ أبدى انزعاجه من طريقة تحدث شريف عبد المنعم ورضا عبد العال لاعبا الأهلي السابقين عن الفريق.

وأشار التقرير إلى أن شريف عبد المنعم قال: "لاعبو المريخ يشعرون بالفرح للعب في استاد القاهرة"، فيما استخف رضا عبد العال بفريق المريخ وتاريخه وجماهيريته.

وأكد المصدر ذاته أنه على شريف عبد المنعم ورضا عبد العال العودة لرئيس الأهلي محمود الخطيب ليعرفا منه بعض التفاصيل عن تاريخ المريخ.