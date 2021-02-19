ماني: لم نتوقع صعوبة الموسم علينا.. وأعمل على تحقيق هدفين مع ليفربول

لم يتوقع ساديو ماني جناح ليفربول أن يحظى فريقه بموسم صعب مؤكدا أنه كان يؤمن أن فريقه لديه الجودة اللازمة للمنافسة على الألقاب بقوة بالإضافة لثقتهم في أنفسهم.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

ويعاني ليفربول خلال الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي إذ أن الفريق لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات قبل ملاقاة إيفرتون السبت المقبل في دربي ميرسيسايد في ملعب أنفيلد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماني في حواره لموقع بريميرليج الرسمي: "بالطبع بإمكان الميع رؤية مدى صعوبة الوسم الحالي، وكما قلت هذا جزء من كرة القدم".

وأضاف "منذ البداية لم نتوقع حدوث ذلك لثقتنا في أنفسنا والجودة التي نمتلكها ولكن الأمور سارت بشكل مختلف لذا ينبغي علينا التعامل مع الأمر وتغيير طريقتنا وإظهار قدرتنا على النضج وشخصيتنا والتزامنا كذلك".

وأكمل اللاعب السنغالي "يجب أن نتحدث جميعا فالموقف معقد ولكننا سنفعل كل شيء لنقاتل في المباريات المتبقية".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ40 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وعن الجو العام في غرفة ملابس ليفربول قال ماني: "كلاعب كرة قدم محترف ليس سهلا التعامل مع فترة سيئة من النتائج خاصة بعد الاعتياد في السنوات الأخيرة على الفوز تقريبا في كل مباراة".

وأكمل "لدينا خبرة أكثر الآن ونعرف كيف نتعامل مع الموقف الحالي وعلينا فقط أن نتحد سويا، نعم الموقف ليس سهلا ولكننا كفريق نتمتع بالخبرة لمواجهة تلك المواقف وعلينا إظهار شخصيتنا والفوز بالمباريات وستتغير الأمور".

وبسؤاله عن الدربي قال: "أتوقع أن تكون مباراة بدنية قوية وليس هي فقط بل كل مباريات الدوري الإنجليزي يكون فيها قوة بدنية كبيرة".

وتابع "إن أردت الفوز على فريق يجب أن تفوز بكل شيء داخل المباراة وكل التحديات والمعارك التي تواجهها وهذا ما سنحاول فعله في الدربي خاصة أن المباراة ستقام في ملعبنا".

وبسؤاله هل يخطط لتسجيل عدد معين من الأهداف في الموسم الجاري قال ماني: "هناك 14 أو 15 مباراة متبقية في الموسم لذا مقارنة بالموسم الماضي لقد سجلت حاليا سبعة أهداف فقط وبالطبع كل موسم أضع أهدافا لنفسي وأحاول تحقيقها".

وأكمل "أريد تسجيل أهدافا أكثر للفريق أكثر مما سجلت الموسم الماضي، لكن الموسم الحالي كان معقدا للغاية بالنسبة لي والإحصائيات تشير لذلك ولكن هذا يحدث وعلي التعامل مع الموقف".

وأتم ماني "سأعمل على تسجيل أهدافا أكثر وأقاتل لتحسين نتائج الفريق فيما تبقى من الموسم".

يذكر أن ماني سجل الموسم الماضي 18 هدفا في الدوري الإنجليزي.