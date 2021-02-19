طبيب الإسماعيلي يوضح سبب إصابة محمد حسن.. وموقف باقي المصابين

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 18:51

كتب : FilGoal

طارق حامد بمواجهة محمد حسن في مباراة الزمالك والإسماعيلي

كشف محمد طه طبيب الإسماعيلي سبب إصابة محمد حسن لاعب الفريق قائلا إنها عبارة عن التهاب في منشأ العضلة الضامة.

وأضاف "عبد الله جمعة الظهير الأيمن يعاني من شد في العضلة الأمامية وسيغيب عن لقاء إنبي إذ أنه يحتاج لفترة علاج لفترة تتراوح من أسبوع لعشر أيام قبل العودة لصفوف الفريق".

ويستعد الإسماعيلي للقاء إنبي الأحد المقبل في ملعب الإسماعيلية في الجولة 14 من الدوري.

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وأكمل طبيب الدراويش حديثه "أحمد مصطفى ومحمد عمار في مرحلة التأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية ويتبقى لهما أسبوعين للانتهاء من برنامجهما التأهيلي".

وأتم محمد طه حديثه "عبد الرحمن مجدي يؤدي جلسات علاج في القاهرة وأنهى 90% من برنامجه التأهيلي".

ويحتل الدراويش المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط بعدما خاض 10 مباريات.

الإسماعيلي محمد حسن في الدوري
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