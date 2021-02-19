زوبيزاريتا: نقاش بيكيه وجريزمان؟ لو سمعوا حديثي الوقح مع كومان لنشروه على نتفليكس

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

أندوني زوبيزاريتا - رونالد كومان

دافع أندوني زوبيزاريتا قائد برشلونة ومديره الرياضي الأسبق، عن جيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان بعد أن دخل الثنائي في نقاش حاد مليء بالألفاظ الخارجة خلال مواجهة باريس سان جيرمان.

وقال زوبيزاريتا عبر مقال رأي كتبه في صحيفة "الباييس" الإسبانية: "النقاش الحاد عندما يمر فريقك بلحظة صعبة هو أقل ما يمك أن يحدث في ملعب كرة قدم".

وأضاف حارس المرمى الأسطوري لـ أتليتك بلباو وبرشلونة ومنتخب إسبانيا: "يوم إعلاني الاعتزال، أخبرني ميجيل آنخل نادال عبارة مليئة بالحكمة المايوركية: أخيرا سأتوقف عن سماع صرخاتك من الخلف".

أخبار متعلقة
ريفالدو: مستقبل ميسي في باريس.. برشلونة لن يمنحه فرصة حقيقية للفوز بالألقاب تقرير أرجنتيني: جاياردو رفض خلافة فالفيردي في برشلونة بوكيتينو يكشف عن حديثه مع مبابي قبل مواجهة برشلونة قنبلة جديدة قبل الانتخابات.. لابورتا يدعّم حملته بأحد أساطير برشلونة

وواصل قائد فريق الأحلام لـ برشلونة خلال التسعينيات: "لو سجّلوا نقاشاتنا الحادة والوقحة في أرض الملعب، على سبيل المثال بيني ورونالد كومان، فستكون خامة مناسبة لإنتاجها في نتفليكس".

وشرح وجهة نظر بيكيه: "الاستحواذ الطويل على الكرة يسمح لنا بالتنفس واستنشاق بعض الهواء والثقة، كما يسمح بتنظيم الخطوط مجددا وتماسكها".

وكان بيكيه قد انفجر غاضبا في وجه زملائه خلال الشوط الأول، مطالبا إياهم بالاستحواذ أكثر على الكرة، لكنه استخدم لغة حادة للغاية في تعليماته أثارت سخط جريزمان الذي بادر بالرد عليه.

وأدى فراغ الملعب من الجماهير إلى ظهور صوت الثنائي بوضوح خلال البث التليفزيوني، وما صاحبه ذلك من مسبات وألفاظ خارجة.

ودار الحوار بين بيكيه وجريزمان كالتالي:

جريزمان: "كن هادئا جيري. لا داع للصياح".

بيكيه: "تبا جريزي".

جريزمان لـ بيكيه: "تبا لك".

بيكيه: "لا تبا لك انت، نحن نعاني والوضع هكذا من 5 دقائق (يقصد استحواذ باريس على الكرة)".

جريزمان: "لا تصيح".

بيكيه تطاول على والدة جريزمان، وقال: "نحن نركض مثل المجانين".

جريزمان: "وأنا أركض أيضا".

وخسر برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعبه كامب نو أمام باريس سان جيرمان بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة بيكيه جريزمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
طائرة – الزمالك يستمر في الصدارة بالفوز على بتروجت.. والأهلي يتقدم بهزيمة هيليوبليس 12 دقيقة | رياضات أخرى
ماني: لم نتوقع صعوبة الموسم علينا.. وأعمل على تحقيق هدفين مع ليفربول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توليسو يخضع لجراحة.. وتقارير تشير إلى غيابه 6 أشهر 54 دقيقة | الدوري الألماني
بيان – الاتحاد الجنوب إفريقي: نرفض إقامة مبارياتنا في أراضٍ محايدة.. ونطالب بتطبيق اللوائح ساعة | دوري أبطال إفريقيا
وزيرة الرياضة الفرنسية لـ مبابي: ابق في فرنسا.. نحن نحتاجك ساعة | الدوري الفرنسي
طبيب الإسماعيلي يوضح سبب إصابة محمد حسن.. وموقف باقي المصابين ساعة | الدوري المصري
زوبيزاريتا: نقاش بيكيه وجريزمان؟ لو سمعوا حديثي الوقح مع كومان لنشروه على نتفليكس ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر توخيل: قلة مشاركة زياش خطأي وهذا عدم تأقلم فيرنر.. ولماذا لا أثق في اللاعبين؟ 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك