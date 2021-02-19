مؤتمر توخيل: قلة مشاركة زياش خطأي وهذا سبب عدم تأقلم فيرنر.. ولماذا لا أثق في اللاعبين؟

أرجع توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي سبب قلة مشاركة حكيم زياش تحت قيادته إلى قوله بإنه خطأ منه.

وتحدث توخيل في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "إنه خطأي، بالنسبة لحكيم وبعض اللاعبين الآخرين هناك بعض القرارات الصعبة التي علي اتخاذها".

وواصل "هذا شيء جيد لأنه يعني أننا نتمتع بالجودة في الفريق، هناك بعض القرارات المتخذة التي تعني أن حكيم يعاني حاليا ويمكنني تفهم ذلك، لذا فإن مسؤوليتي هي سبب عدم مشاركته كثيرا".

وأكمل "عندما أنظر لإيقاع الفريق وجدول المباريات أنا واثق من إننا سنحتاج لكل لاعبينا".

وعن عدم تأقلم تميو فيرنر مع تشيلسي مبكرا بعد انتقاله إليه قادما من لايبزيج في الانتقالات الصيفية الأخيرة قال المدرب الألماني: "تيمو حظي ببداية جيدة وحاسمة تحت قيادة فرانك لامبارد".

وأردف "في رأيي أن تيمو إضافة كبيرة للفريق ومثل كل اللاعبين فهو احتاج لبعض الوقت للتأقلم بعد تغيير البيئة والأجواء والثقافة والنادي، كل ذلك يأخذ بعض الوقت".

وشدد توخيل "أستطيع القول إن تيمو يكتسب الثقة يوما بعد يوم، أرى الأهداف قادمة".

وبسؤاله عن المنافسة على مركز حراسة المرمى بين إدوارد ميندي وكيبا قال توخيل: "لم يتغير أي شيء، ميندي هو رقم واحد الآن ويستحق ذلك ولا أستطيع إخفاء رأيي يجب أن أكون واضحا ولا أخاف من قوله".

وأكمل مدرب باريس سان جيرمان السابق "لم يتغير أي شيء، نحتاج لحراس مرمى أقوياء فالأهداف التي نريد تحقيقها مرتفعة في هذا النادي ونحن نحتاج لـ22 لاعبا يكونوا على أتم الاستعداد حتى لو لخمس دقائق فيجب أن يكون أي منهم مستعدا لتلك الدقائق الخمسة".

وبسؤاله هل يثق في لاعبيه أجاب "لما لا؟ لا يوجد أي سبب لعدم كي لا أثق فيهم، هم يقدمون كل ما لديهم منذ الدقيقة الأولى لي هنا، ولا يوجد سبب لأشك فيهم، أشعر بوجود رابط قوي بيننا وإنه من دواعي سروري أن أعمل معهم".

ويحل تشيلسي غدا السبت ضيفا على ساوثامبتون لملاقاته في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه وست هام.

فيما يأتي ساوثامبتون في المركز الـ13 بـ29 نقطة بعدما خاض 23 مباراة فقط.