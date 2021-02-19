قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة.. وظهور 5 ناشئين أمام بلد الوليد

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 17:53

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد في ملعب خوسيه زورّيا غدا السبت بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة انضمام كريم بنزيمة إلى قائمة المصابين الطويلة لمعاناته من انزعاجات عضلية منعته من خوض التدريب الأخير للفريق اليوم الجمعة.

كما يبتعد داني كارباخال الذي غادر مباراة فالنسيا الماضية مصابا في الشوط الأول، وسيغيب لعدة أسابيع مقبلة.

أخبار متعلقة
مؤتمر زيدان: بنزيمة لن يكون متاحا أمام بلد الوليد.. ومبابي وهالاند لاعبان للحاضر والمستقبل سيميوني: من سيظفر بـ مبابي وهالاند معا سيمتلك فريقا خارقا مؤتمر جوارديولا: الألقاب تُحصد في الصيف وليس في الربيع.. ولا ألهم أرتيتا شقيقه: مويس كين رحل عن يوفنتوس بعد مغادرة أليجري.. واللعب ضد ميسي حلم أصبح حقيقة

ويتواصل غياب: سيرخيو راموس، وإدين هازارد، ومارسيلو وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدير ميليتاو، وألفارو أودريوزولا.

فيما عوّل زيدان مجددا على مجموعة من الشبان، هم: المدافع فيكتور تشوست، والظهير الأيسر ميجيل جوتييريز، ولاعب الوسط أنطونيو بلانكو، والجناح سيرخيو أرّيباس، والمهاجم هوجو دورو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي يمتلك مباراة مؤجلة في رصيده.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيكتور تشوست – فيرلان ميندي – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو – أنطونيو بلانكو – سيرخيو أرّيباس

الهجوم: ماريانو دياز – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – هوجو دورو

ريال مدريد في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر توخيل: قلة مشاركة زياش خطأي وهذا عدم تأقلم فيرنر.. ولماذا لا أثق في اللاعبين؟ 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي تنفي ذا صن: مانشستر سيتي لم يقدّم عروضا لـ ميسي 19 دقيقة | أوروبا
قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة.. وظهور 5 ناشئين أمام بلد الوليد 32 دقيقة | الدوري الإسباني
سيميوني: من سيظفر بـ مبابي وهالاند معا سيمتلك فريقا خارقا 39 دقيقة | الدوري الإسباني
العراقي لـ في الجول: عند وعدي مع إدارة المصري.. تقديري في الفئة الأولى = تجديدي 40 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: الألقاب تُحصد في الصيف وليس في الربيع.. ولا ألهم أرتيتا 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تأجيل تصفيات المونديال عن قارة آسيا.. وإقامتها في الصيف بنظام الدورة المجمعة 52 دقيقة | آسيا
عبد الله جمعة لـ في الجول: شركة MGB هي وكيلي الوحيد 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك