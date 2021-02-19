قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة.. وظهور 5 ناشئين أمام بلد الوليد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد في ملعب خوسيه زورّيا غدا السبت بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة انضمام كريم بنزيمة إلى قائمة المصابين الطويلة لمعاناته من انزعاجات عضلية منعته من خوض التدريب الأخير للفريق اليوم الجمعة.

كما يبتعد داني كارباخال الذي غادر مباراة فالنسيا الماضية مصابا في الشوط الأول، وسيغيب لعدة أسابيع مقبلة.

ويتواصل غياب: سيرخيو راموس، وإدين هازارد، ومارسيلو وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدير ميليتاو، وألفارو أودريوزولا.

فيما عوّل زيدان مجددا على مجموعة من الشبان، هم: المدافع فيكتور تشوست، والظهير الأيسر ميجيل جوتييريز، ولاعب الوسط أنطونيو بلانكو، والجناح سيرخيو أرّيباس، والمهاجم هوجو دورو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي يمتلك مباراة مؤجلة في رصيده.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيكتور تشوست – فيرلان ميندي – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو – أنطونيو بلانكو – سيرخيو أرّيباس

الهجوم: ماريانو دياز – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – هوجو دورو