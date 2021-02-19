مؤتمر زيدان: بنزيمة لن يكون متاحا أمام بلد الوليد.. ومبابي وهالاند لاعبان للحاضر والمستقبل

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

مؤتمر زيدان أمام بلد الوليد

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن غياب كريم بنزيمة عن مواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني، وأبدى رأيه في كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

ويستعد ريال مدريد ثاني ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة لمواجهة صاحب المركز الـ 18.

وقال زيدان على التركيز على مواجهة بلد الوليد في المؤتمر الصحفي: "هذا واضح، من الخطأ التفكير في مواجهة الأربعاء (أتالانتا في دوري أبطال أوروبا)، مررنا بأسبوع جيد وعلينا وإثبات ذلك".

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وأضاف عن بنزيمة: "لن يكون متاحا للقاء الغد، لديه شيء ما يسبب له إزعاج ازداد بالأمس، وسوف نرى الأسبوع المقبل".

وعن كيليان مبابي "أشاهد كل مباراة وأستمتع عندما أرى أشياء جيدة. لكن مثل كل المشجعين".

وكشف زيدان رأيه عن هل كيليان مبابي وإرلينج هالاند سيخلفان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو: "إنهم جيدون جدا، مثل ميسي وكريستيانو ونيمار، هم لاعبون أصغر سنا ولديهم حاضرا ومستقبلا".

وأتم ردا على، هل الدوري الإسباني أصبح أضعف قائلا: "لا أعتقد ذلك، لن تفوز بمباريات سهلة مع أي فريق. اليوم أنت إما تركز ويمكنك الفوز ولكن إذا لم تكن كذلك فيمكن لأي فريق الفوز. أعتقد أن الدوري لا يزال قويا وعظيما".

وعقب اللقاء سيتوجه ريال مدريد إلى إيطاليا لمواجهة أتالانتا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مؤتمر زيدان الدوري الإسباني ريال مدريد مبابي هالاند بنزيمة
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